V novem Monitorju – pregled procesorjev, vse o Windows 365

Mesec je naokoli, z njim pa je na prodajnih policah tudi nova številka Monitorja.

Tokrat smo se spustili v pregled stanja na trgu procesorjev. Dobava je sicer še vedno močno omejena, a vseeno si lahko preberete vse podrobnosti o novodobnih procesorjih za računalnike. Od vprašanja, ali je pomembnejša visoka frekvenca ali število jeder, do primerjav med Intelom in AMDjem. Seveda pa se lotimo tudi konkretnih napotkov za različne tipe uporabnikov, od najmanj zahtevnih babic do igričarjev in uporabnikov z najzahtevnejšimi opravili.

Ponovno pišemo o Microsoftovem sistemu WIndows 11, preberete si lahko naš preizkus, kjer pregledamo tudi vse novosti. Ločeno, pri nasvetih, pa pišemo, kako sistem namestiti in preizkusiti ter kakšne so pri tem zahteve. Predelamo pa tudi vse glavne novosti pri nastavitvah, da si prikrojimo delo z novim sistemom. Na temo operacijskih sistemov pa se oziramo tudi v preteklost, saj je Linux ravno doživel svojo trideseto obletnico. Preberete si lahko, kakšno pot je prehodil danes eden najpomembnejših, vsekakor pa najbolj razširjen operacijski sistem.

Med preizkusi smo se spet zapeljali z elektriko, tokrat s Škodinim električnim cestnim terencem, modelom Enyaq. Kolesarjem zna biti zanimiva Xiaomijeva pametna kolesarska čelada, navdušencem nad tehniko pa Huaweijeva pametna ura višjega razreda Watch 3 Pro. Velja omeniti tudi neposredno primerjavo dveh pametnih sesalcev – Roombe i7+ in Roborocka S7. Gre za zmogljivejša sesalca zadnje generacije.

Staršem priporočamo članek o smernicah za otroško uporabo zaslonov. Torej koliko časa naj bi otroci preživeli za zasloni (telefoni, računalniki, televizorji), čemu in kakšne naj bodo vsebine. Na področju varnosti in zasebnosti pa se bolj podrobno spustimo v Applove načrte za podrobno pregledovanje fotografij na telefonih. Zanimiv pa je tudi članek o komunikaciji in navigaciji (torej sistemu »GPS«) na luni.

V poslovni prilogi Monitor Pro pa tokrat o Windows 365 in o telekomunikacijah.

Naslednja številka Monitorja izide 26. oktobra.

