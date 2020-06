Naslednji teden naj bi Apple napovedal Mace z lastnimi procesorji ARM

Applov redni dogodek WWDC, na katerem so predstavljene letne novosti, se bo zgodil 22. junija, vse bolj gotove pa so napovedi, da bo osrednja novica Applov (ponovni) prehod na novo procesorsko tehnologijo. Intelove procesorje v osebnih računalnikih Mac naj bi zamenjali procesorji z arhitekturo ARM.

Če se bo to zares zgodilo, bo to že tretji Applov prehod. Konec devetdesetih let prejšnjega tisočletja je Apple Motoroline procesorje 680xx zamenjal za popolnoma novo tehnologijo PowerPC (ki sta jo razvila Motorola in IBM), leta 2005 pa se je zaradi prepočasnih nadgradenj le te obrnil k Intelu. Intelovi procesorji so Applu takrat dali prepotreben potisk v zmogljivosti njihovih osebnih računalnikov, pa tudi varčnosti prenosnikov.

Minilo je 15 let in Apple je vse bolj nezadovoljen s počasnim napredkom, ki so ga zadnje čase deležni Intelovi procesorji, hkrati pa ima v svoji hiši odličen oddelek za razvoj procesorjev na osnovi tehnologije ARM (bivše britansko podjetje, sedaj v lasti japonskega Softbanka), ki blesti v iPhonih in iPadih. Fizično procesorje sicer izdelujeta tajvanski TSMC in korejski Samsung.

Govorice, da bodo procesorji na osnovi ARM nekoč dovolj zmogljivi za zamenjavo »velikih« procesorjev na osnovi x86 (Intel in AMD), se vrstijo že nekaj let. Apple naj bi že leta 2018 razvil posebno različico procesorja, ki je takrat poganjal iPad Pro in ugotovil, da bi se nekje okoli leta 2020 dalo razviti izdelek, ki bi bil konkurenčen Intelovim procesorjem. ARMovi procesorji so namreč v osnovi razviti z mislijo na izredno varčnost (zato jih uporabljajo bolj ali manj vsi pametni telefoni in tablice), zmogljivost pa je bila vedno v drugem planu. Danes so vseeno že dovolj močni, da z njimi v prenosnih računalnikih poskušajo Microsoft, Samsung, Lenovo, HP in še kdo. Vendar še vedno bolj ali manj neuspešno – primerjalni preizkusi kažejo, da so taki prenosniki (ki imajo vsi po vrsti vgrajene specializirane ARMovske procesorje Qualcomm Snapdragon) počasni in ne dovolj varčni. Vsi po vrsti seveda uporabljajo posebno različico Microsoft Windows, ki je prevedena za procesorje ARM in vključuje tudi združljivostni nivo, ki s pomočjo emulacije omogoča izvajanje običajnih programov, ki so pisani za arhitekturo Intel.

Apple ima (vsaj teoretično) na tem področju lažje delo, saj v celoti obvladuje tako strojni kot programski del svojih računalnikov – od procesorja do urejevalnika videa Final Cut, če vzamemo zelo konkreten primer. Trenutno kaže, da naj bi prihajajoči procesor (razvojni projekt Kalamata) za Applove osebne računalnike temeljil na (prihajajočem) telefonskem procesorju A14, vendar naj bi imel veliko več jeder – osem hitrih (razvojno ime Firestorm) in vsaj štiri varčne (Icestorm). Govorice omenjajo, da naj bi v prihodnosti ARM procesorji za Mace imeli celo po dvanajst hitrih jeder in več. Ker računalništvo žal ne deluje tako, da z dodajanjem jeder linearno povečujemo tudi hitrost računalnikov, bo moral Apple ogromno vložiti tudi v razvoj večnitne programske opreme, od operacijskega sistema naprej. Mimogrede, ko je Apple leta 2005 prešel na Intelovo arhitekturo, je bila programska oprema kar nekaj časa izdelovana v t.i. »fat binary«, kar pomeni, da je bila izvajalna koda hkrati na voljo v dveh oblikah, za dve procesorski tehnologiji. Morda bo tako tudi tokrat.

Za pričakovati je, da bo na WWDC nova prihodnost ARM le napovedana, prve računalnike z novimi procesorji pa lahko pričakujemo v začetku leta 2021. Po vsej verjetnosti bodo na začetku to varčni prenosniki (Macbook Air?), do takrat, ko bodo novi procesorji uspešno zamenjali najmočnejše Intelove procesorje Core i7, pa bo najverjetneje preteklo še kar nekaj vode.

Prehod bo še ena slaba novica za Intel, ki ima v zadnjih letih hude težave z razvojem, proizvodnjo in splošno sprejetostjo svojih procesorjev (kjer jih denimo zadnje čase prehiteva celo od nekdaj »manjši« AMD). Applov tržni delež med osebnimi računalniki je sicer okoli 10%, kar (predvsem za Intel) ni ravno malo.