Velikani se odločajo za jedrsko energijo

Google bo z jedrsko energijo napajal svoje podatkovne centre za umetno inteligenco.

Spletni velikan je napovedal sodelovanje s podjetjem Kairos Power, s katerim bodo v ZDA zgradili sedem majhnih jedrskih reaktorjev. Cilj dogovora je dodati 500 megavatov jedrske energije iz manjših modularnih reaktorjev (SMR) do konca desetletja. Prvi reaktor naj bi bil operativen do leta 2030, preostali pa naj bi sledili do leta 2035.

To je prvi korporativni dogovor za nakup jedrske energije iz SMR-jev. Mali modularni reaktorji so manjši od obstoječih reaktorjev, njihovi sestavni deli pa so zgrajeni v tovarni, kar lahko zmanjša stroške gradnje. Kairos Power že razvija testne enote brez jedrskega goriva v Albuquerqueju, kjer ocenjuje komponente, sisteme in dobavno verigo. Podjetje čaka še na odobritev ameriške komisije za jedrsko regulacijo, da bi lahko začeli z gradnjo.

Podobne dogovore z jedrsko industrijo so pred kratkim sklenili tudi drugi tehnološki velikani, med njimi Microsoft in Amazon.