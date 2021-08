Objavljeno: 20.8.2021 10:11

Toyota zaradi pomanjkanja procesorjev zmanjšala proizvodnjo za 40%

Največji svetovni proizvajalec avtomobilov, japonska Toyota, bo v septembru zaradi pomanjkanja procesorjev zmanjšala proizvodnjo za 40%.

Po prvotnih načrtih naj bi v prihodnjem mesecu v vseh Toyotinih tovarnah proizvedli 900.000 vozil, po novem pa so število znižali na 540.000 vozil. Volkswagen, po trenutnih podatkih na drugem mestu po proizvodnji vozil, je spomladi že zmanjšal proizvodnjo, pravijo, da se zna zgoditi, da bodo tudi oni še dodatno zmanjšali število proizvedenih avtomobilov. Toyota je zadnja med velikimi avtomobilskimi koncerni, ki je morala zmanjšati obseg proizvodnje, saj so si vnaprej pripravili večjo zalogo procesorjev. Proizvodnjo bodo zmanjšali predvsem v tovarnah v Aziji in v ZDA.