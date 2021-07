Skype for Business Online bo upokojen do konca julija

Tako kot je Microsoft napovedal že leta 2019, bodo konec meseca julija upokojili v poslovnem okolju precej razširjeno storitev Skype for Business Online, ki je sicer na voljo uporabnikom paketa Microsoft 365, nekoč Office 365. Microsoft namerava uporabnike tega paketa preseliti na sodobnejše orodje za skupinsko sodelovanje in videokonference Microsoft Teams.

31.7.2021 gre v upokojitev oblačna različica storitev, ki jo označujejo tudi kot Skype for Business Online. Upokojitev za zdaj še ne velja za različice, ki uporabljajo interne strežnike Skype for Business, nameščene v podjetjih. Kjer so se pač v preteklosti odločili za tovrsten scenarij rabe.

Verjamemo, da večina podjetij in uporabnikov uporablja oblačno storitev, zato bo upokojitev relevantna za večino uporabnikov. Pričakujemo tudi lahko, da bo Microsoft po upokojitvi vedno manj pozornosti posvečal strežniški različici (on premise), kar pomeni, da je prehod smiseln tudi za preostale uporabnike.

Kot že rečeno, je Microsoft uporabnikom za prehod na okolje Teams dal skoraj dve leti časa. V zadnjih treh mesecih so upravitelji v podjetjih dobivali obvestila o prihajajoči upokojitvi, tako da bi ta informacija morala biti znana praktično vsem uporabnikom in odgovornim osebam.

Microsoft nudi tudi posebno podporo (Asssited Upgrade) za tiste, ki doslej nadgradnje niso uspeli narediti. V sporočilu za javnost navajajo, da bodo podjetjem, ki niso uspela izvesti prehod v celoti, nudili podporo za Skype for Business do konca prehoda. Domnevamo pa, da bodo izven tega izvzeli tiste, ki prehoda sploh ne bodo še začeli pred koncem julija.

Glede na to, da je Skype for Business dokaj razširjeno orodje tudi v naših krajih, podjetjem in posameznikom svetujemo pravočasen prehod na novo okolje Teams.