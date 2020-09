Koalicija aplikacij proti Applu in Googlu

O tožbi Epic Games proti Applu in Googlu smo že pisali, sedaj pa se jim je kup aplikacij pridružilo v koaliciji proti obeh velikanih.

Koalicijo za enakovrednost aplikacij (Coalition for App Fairness) je ustanovilo dvanajst podjetji, poleg Epic Games so med njimi tudi Spotify, Basecamp in Match Group, slednja je najbolj znana po aplikaciji za zmenke Tinder. Gre za neprofitno združenje ki bo strmelo k spremembam v trgovinah z aplikacijami (torej Applovi App Store in Googlovi Play Store) in s tem ščitilo ekonomijo teh aplikacij.

Glavna kritika je seveda visoki delež, ki ga Apple in Google vzameta pri vsaki transakciji, torej pri nakupu aplikacij ali digitalnih dodatkov znotraj njih (t.i. »in-app purchase«, torej plačljive nadgradnje, odklepanje funkcionalnosti, naročnine, itd). Dodatno želijo bolj transparentno potrjevanje aplikacij in sprememb in pravico do neposredne komunikacije z uporabniki, med pomembnejšimi zahtevki je tudi možnost uporabe alternativnih plačilnih sistemov. Trenutno so aplikacije za plačevanje česarkoli namreč vezane na plačilni sistem Appla ali Googla.