Izšel je novi Monitor!

Objavljeno: 24.12.2019 06:00

Prazniki so pred vrati, zato smo pohiteli in pripravili novo številko Monitorja, prvo, ki nosi letnico 2020!

Tokrat je naslovna tema prvi preklopni pametni telefon, Samsungov Galaxy Fold. Gre za izredno zanimiv, in, kot pravi avtor preizkusa, pomemben telefon - prvi, ki je tehnologijo preklopnega zaslona prinesel v širšo proizvodnjo. Telefon ponuja veliko, a se to odraža tudi pri njegovi ceni, saj velja okroglih dva tisoč evrov.

V decembru se pri Monitorju se tradicionalno ozremo nazaj, zato si si lahko tudi tokrat preberete, kaj vse uporabljajo člani našega uredništva. Gre za izredno raznolike poglede na tehnologijo, avtorji s(m)o zbrani z vseh vetrov, vsem pa je skupno, da nas zanima tehnika v vseh mogočih oblikah. Štirinajst krajših zapisov, štirinajst različnih in zanimivih pogledov.

V tej številki začenjamo z novo rubriko, v kateri bomo vsak mesec na kratko predstavili šest zanimivih YouTube kanalov, podobno, kot že leta prestavljamo aplikacije za pametne telefone in zanimive spletne strani.

Med preizkusi si lahko preberete tudi preizkus cenejše alternative, LGjevega telefona G8X ThinQ Dual Screen. Gre za telefon, ki ima drugi zaslon priložen v ovitku, ta pa se preko vmesnika USB-C priklopi na telefon. Tako dobimo napravo z dvojnim zaslonom, a za razliko od Galaxy Fold gre tu za dva ločena zaslona z vmesnim robom. Rešitev ni tako posrečena kot Samsungova, a je zato občutno cenejša.

Preizkusili smo dva vrhunska televizorja OLED, kjer sta se proizvajalca potrudila povsod, kjer se je dalo, ne le pri sicer vrhunski kakovosti slike. Preizkusili pa smo tudi par novih pametnih ur - Hunami/Xiaomi Amazfit Stratos 3 in Huaweijevo Watch GT 2.

Pri rednih preizkusih smo preizkusili dva nova prenosnika, med njima velja omeniti Acerjev Nitro 5, prenosnik, namenjen igričarjem, ki se uvršča v cenejši razred, saj velja manj kot tisoč evrov. V rokah pa smo imeli tudi trojico novih zmogljivih fotoaparatov – žepnega Canon G5 X Mark 2 ter nekoliko večja Fujifilm X-Pro3 in Nikon Z50.

Proti koncu leta se vedno radi ozremo po spletu in poiščemo nenavadne zanimivosti. V članku si lahko preberete, kaj vse je avtor letos našel - od različnih električnih vozil do pametnih naprav, robotov, igrač in še marsikaj drugega.

V zadnjih mesecih smo na spletu našli vse več posameznikov, ki ponujajo meritve elektromagnetnih sevanj, s pomočjo katerih bomo menda bolj zdravo zaživeli. Elektromagnetna sevanja je sicer mogoče meriti, a to ni ne poceni ne enostavno, predvsem pa doma ni potrebno. V našem članku si lahko preberete, kaj je res in kaj ni, kaj namreč pravita fizika in znanost.

V nasvetih tokrat o ogledu brezplačnih filmov in serij v storitvi Plex in kako (ter zakaj) v brskalniku Chrome preizkusiti eksperimentalne možnosti, ki se skrivajo pod oznako »Chrome Flags«. Pišemo pa tudi o treh največjih novostih pri telefonih iPhone 11.

V prilogi Monitor Pro, namenjeni poslovnemu IT, tokrat pišemo o digitalni preobrazbi in robotski avtomatizaciji.

Naslednja številka izide v torek, 28. januarja.

