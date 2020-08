Epic Games s Fortniteom v boj proti Applu. Z videom "1984".

Epic Games, razvijalec mega priljubljene igre Fortnite, si je privoščil očitno zelo premišljeno, vendar prepovedano potezo, s katero si je prislužil izgon iz trgovin AppStore in PlayStore. In tako pokazal, da je Apple postal tisti tiran, za katerega je ta leta 1984 obtoževal IBM.

Nova različica igre Fortnite je uspešno prestala pregled lastnikov trgovin z aplikacijami Apple in Google, nato pa aktivirala interni sistem nakupa dodatkov, ki je zaobšel uradni in edino dovoljeni način. Bistvo je seveda v tem, da interni sistem Apple in Google prikrajša za 30% »davka«, ki ga plačujejo vsi avtorji aplikacij, ki se prodajajo v trgovinah. Sledil je takojšnji izgon – igre Fortnite na iPhonih in iPadih ni več mogoče namestiti (obstoječe namestitve seveda delujejo), na napravah z Androidom, pa je namestitev mogoča le preko namestitve datoteke APK. Slednje je bil kar dolgo edini način nameščanja na Androide, dokler ni Epic popustil in se odločil spustiti tudi v trgovino Play Store in Googlu odmeriti svojih 30%.

Mimogrede, kaj pomeni teh 30%, dobro pokaže ocena podjetja Sensor Tower, ki pravi, da je Fortnite v zadnjih dveh letih in pol samo na Applovih napravah zaslužil 1,2 milijarde dolarjev. Applu je torej kapnilo 360 milijonov. Pri čemer je Fortnite v osnovi zastonj, igralci kupujejo le dodatke (obleke, plese…) za svoje karakterje.

Kakorkoli že, Epic je zelo verjetno točno vedel, da bo ob sprožitvi internega plačilnega sistema sledil izgon, saj je imel že pripravljen odgovor v obliki video oglasa.

euiSHuaw6Q4

Ta na las spominja na tistega, ki ga je leta 1984 naredil Apple, ko je svet poskušal opozoriti na temačne dni, ki menda sledijo, če se bo v popolnosti predal monopolu velikana IBM oz. sistemu osebnih računalnikov IBM PC. Tokrat je mlado barvno atletinjo, ki je takrat predstavljala Apple, nadomestil Fortnitov lik Bright Bomber, ki odreši vse privzete (default) preobleke v Fortniteu.

2zfqw8nhUwA

Tokrat je velikan in monopolist Apple, pravi Epic. Apple je tisti, ki onemogoča svobodno konkurenco in si od vsakega posla na mobilnih platformi iOS odreže (ne)poštenih 30 odstotkov. Google (ki je tako strog le do plačil v igrah, v običajnih aplikacijah pa obvoze dovoljuje) v oglasu ni omenjen.

Applov oglas je bil predvajan v odmoru finala ameriške nogometne lige Super Bowl in velja za legendarni izdelek. Režiral ga je režiser Ridley Scott.

#FreeFortnite, torej!