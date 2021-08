Apple bo pregledoval fotografije na telefonih

Apple je objavil podrobnosti sistema, s katerim bodo na telefonih na daljavo iskali otroško pornografijo.

Program bo sprva deloval le v ZDA, iskanje bo potekalo na fotografijah, preden bodo te prenešene v iCloud Photos. Pri tem ne bo šlo za analizo fotografij, temveč se bo primerjala koda fotografije (»hash«) s kodami iz baze fotografij, ki jih vzdržuje ameriški center za izgubljene in zlorabljene otroke (US National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC). Po Applovih besedah naj bi sistem prepoznaval tudi popravljene različice tovrstnih fotogravij, sistem pa bo prišel z novimi različicami iOS in iPadOS.

Kritiki sicer že opozarjajo, da bi se lahko taka tehnologija hitro zlorabila, denimo s strani diktatorskih režimov. Hkrati bi to lahko odprlo vrata do drugih analiz podatkov na napravah uporabnikov.