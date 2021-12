Objavljeno: 18.12.2021 08:00

"Zaščita proti 5G" v resnici radioaktivna

Nizozemska agencija za nuklearno varnost in zaščito pred sevanji (ANVS) je na svoji spletni strani objavila resno opozorilo o desetih izdelkih, ki se prodajajo kot »zaščita pred sevanjem omrežij 5G« in so v resnici radioaktivni, torej škodljivi.

Radioaktivna zapestnica za otroke, ki naj bi ščitila proti "5G".

Obeski, maske za spanje, ki se ponašajo z nalepko »energetski ščit«, zapestnice za otroke in verižice vsebujejo majhne količine radioaktivnega materiala, zato oddajajo ionizirajoče sevanje. Sevanje je sicer majhno, vendar ob dolgi uporabi v človeškem telesu povzroči škodo. Agencija ANVS je znane proizvajalce teh izdelkov že obvestila, da so prepovedali prodajo, kupce pa opozarjajo, naj izdelkov ne nosijo, naj jih shranijo in počakajo na obvestilo o tem, kako jih varno vrniti proizvajalcu, oz. odnesti na uničenje.

»Sevanje 5G«, kot tudi vsa druga neionizirajoča sevanja za človeško telo sicer niso škodljiva, kot smo pri Monitorju že obsežno pisali. Kljub temu za vsak primer obstajajo zelo stroge omejitve moči oddajnikov tovrstnih sevanj, vendar se teoretiki zarot ne dajo.

V letu 2020 je bilo tako nekaj primerov, ko so bili uničeni oddajni stolpi za omrežja 5G (oz. so vandali le mislili, da so za 5G). Poročali smo o takih primerih iz Velike Britanije, pa tudi iz sosednje Hrvaške.

Pojavljale so celo teorije o povezanosti omrežij 5G in širjenja novega koronavirusa…

Kot se je izkazalo, marsikateri najglasnejši dušebrižniki, ki opozarjajo na domnevne nevarnosti sevanj, v resnici dobro služijo s prodajo »zaščit«, ki naj bi uporabnike obvarovale. Tudi pri nas. Že hiter skok na Amazon pokaže, da tovrstna prodaja zelo lepo cveti, saj lahko kupimo denimo zaščitne nalepke za mobilni telefon, da o knjižnih uspešnicah »s podrobnimi koraki«, niti ne govorimo.