Z novim Apple iOS do sledenja okuženosti tudi brez aplikacije

Vedno več »COVID aplikacij« za svojo osnovo uporablja podstat, ki sta jo zakoličila Apple in Google, tudi slovenska. Portal Venturebeat pa poroča, da bo do dela funkcionalnosti sledenja okuženosti z novo različico iOS na iPhonih in iPadih mogoče dostopati tudi brez namestitve same aplikacije.

Beta različica sistema iOS 13.7 naj bi omogočala, da se uporabniki na obveščanje o tem, ali so bili v zadnjem času kje v stiku z okuženim, »naročijo« kar v samem operacijskem sistemu. Sistem pa ne bo omogočal »samoprijave« oz. vnosa statusa bolnosti uporabnika. Za slednje bo še vedno potrebna aplikacija, ki jo je/bo založila država oz. lokalna zdravstvena inštitucija.

***

Združenje Bluetooth Special Interest Group (SIG) sicer z več kot 130 članicami razvija sistem sledenja, ki bo deloval tudi z drugimi napravami bluetooth, ne le s pametnimi telefoni. Naprave, kot so denimo slušalke ali pametne zapestnice bodo lahko sledile s kom (s katero drugo napravo) je bil uporabnik v stiku, vendar bo za posredovanje na strežnike še vedno treba uporabiti neko v internet povezano napravo, denimo telefon.

Z aplikacijo nad korono

Osem milijonov ljudi in štirinajst alarmov – zakaj nekatere aplikacije za covid 19 molčijo