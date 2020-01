Telefoni z barvnim e-papirjem

Na letošnjem vegaškem sejmu CES je bilo, kot običajno, videti predstavitve barvnih zaslonov e-ink (e-papir), vendar je bilo moč preizkusiti tudi prototip telefona s takim zaslonom. Izdelalo ga je kitajsko podjetje Hisense, sicer lastnik našega Gorenja.

Vir: Android Police

Zasloni e-ink imajo odlično lastnost, da električno energijo potrebujejo le v trenutku, ko zamenjajo vsebino zaslona, sicer pa je poraba enaka nič. Zato je e-bralnike treba polniti le vsake nekaj tednov. Ali ne bi bilo odlično, če bi bilo tako tudi s telefoni? Slednji imajo zaenkrat zaslone LCD in OLED, ki so sicer odlično vidni in hitri, vendar tudi energijsko izredno požrešni. Vendar tudi – barvni.

Podjetje E-ink na sejmu CES že kar nekaj let predstavlja barvne različice zaslonov, ki smo jih že dolgo vajeni v e-bralnikih (Kindle, Kobo…), od nedavnega pa tudi v nekaterih specializiranih prenosnikih (Lenovo Yoga Book C930, letos tudi ThinkBook Plus).

Vendar lastnosti takih barvnih zaslonov zaenkrat niso take, da bi jih proizvajalci vzeli za svoje. Kot je nekoč dejal Jeff Bezos, šef Amazona, ki stoji za najbolj prodajanim e-bralnikom, Kindlom – »videl sem barvne zaslone e-ink, vendar tehnologija še ni na stopnji, ko bi bila uporabna«. Ključna težava je v hitrosti osveževanja barvnega zaslona - kapsule z barvami za večje zaslone včasih potrebujejo tudi pol minute, da osvežijo cel zaslon. Do sedaj. E-ink je na sejmu CES prikazovalo večje zaslone, ki so izris opravili v dveh sekundah. Denimo zaslone, ki bi jih trgovine uporabljale za oglaševanje izdelkov.

Dve sekundi je še vedno veliko, vendar je pri manjših zaslonih to očitno mogoče opraviti hitreje, kar je dokazal Hisense.

AzLZBfNrxMs?t=71

Njihovi prototipni telefoni z barvnim zaslonom e-ink se na prvi pogled zdijo že skorajda uporabni, osveževanje je za silo dovolj hitro celo za prikazovanje videa v aplikaciji za fotografiranje. Ostaja pa težava, da zasloni omogočajo le teoretičnih 4096 barvnih odtenkov in še ti so večinoma medli in pastelni - uporabniki testnih telefonov poročajo, da je zaslon včasih videti kot »skorajda črno-bel«. Toda – Hisense trdi, da lahko telefon s takim zaslonom brez težav zdrži 4 dni brez polnjenja!

Počakajmo torej še nekaj let, morda pa bo tehnologija do takrat vendarle dovolj napredovala.