Srbija nadzira mobilno telefonijo

Srbija je v zadnjih letih uvozila več kot 20 naprav IMSI (International Mobile Subscriber Identity), ki omogočajo množični nadzor mobilnih komunikacij.

Po podatkih raziskovalne mreže BIRN sta švicarsko in finsko zunanje ministrstvo zgolj v zadnjem letu odobrila 16 izvoznih dovoljenj za lovilce IMSI v Srbijo. Te naprave posnemajo bazne postaje mobilnih operaterjev ter omogočajo identifikacijo in lociranje uporabnikov mobilnih telefonov. Kljub široki uporabi tovrstne tehnologije Srbija še vedno nima zakonodaje, ki bi regulirala njihovo uporabo. Strokovnjaki opozarjajo, da uporaba teh naprav brez ustrezne zakonske podlage pomeni tveganje za kršenje pravic do zasebnosti in svobode izražanja. Naprave se lahko uporabljajo tudi mimo sodnih postopkov, kar omogoča njihovo zlorabo, na primer za spremljanje protivladnih protestov.

Cena teh naprav je visoka – en lovilec IMSI, ki ga je srbsko notranje ministrstvo kupilo od švicarskega proizvajalca, je stal več kot dva milijona evrov. Dotično tehnologijo Srbija uporablja za nadzor kriminalnih dejavnosti, a kritiki opozarjajo na nevarnost njene zlorabe za množično vohunjenje.