Prvi kvantni podatkovni center v Evropi

IBM je v začetku oktobra odprl prvi kvantni podatkovni center v Evropi, natančneje v mestu Ehningen v Nemčiji. Ta center, ki je IBM-ov prvi kvantni center izven ZDA, omogoča evropskim podjetjem, raziskovalnim ustanovam in vladnim organizacijam neposreden dostop do kvantnih računalniških sistemov, kjer je IBM vodilni ponudnik. Center je del širšega IBM-ovega prizadevanja za širitev kvantnih tehnologij, ki so postale ključne za prihodnost industrije.

Nemčija je v zadnjih letih močno vlagala v razvoj kvantnih tehnologij, saj je vlada za to področje namenila več kot 2 milijardi evrov. Kvantni računalniki, ki delujejo na principu kvantnih bitov ali "kubitov", lahko obdelajo velike količine podatkov veliko hitreje kot klasični računalniki. To omogoča reševanje izjemno kompleksnih problemov, ki so trenutno onkraj zmogljivosti klasičnih računalniških sistemov.

IBM-ov novi center bo gostil več naprednih kvantnih sistemov, vključno s sistemom, ki temelji na najnovejši kvantni procesorski arhitekturi Heron, ki lahko izvaja do 5000 operacij v enem kvantnem krogu. Center bo okrepil evropsko kvantno ekosfero in pomagal podjetjem, kot sta Volkswagen in Bosch, razvijati konkretne industrijske aplikacije kvantnega računalništva.

Kvantne tehnologije imajo potencial, da preoblikujejo različna področja, kot so umetna inteligenca, kriptografija in optimizacija industrijskih procesov. Poleg tega prisotnost kvantnega podatkovnega centra v Evropi prinaša večjo skladnost z lokalnimi predpisi glede varovanja podatkov in regulativnih zahtev, kar je za mnoge evropske uporabnike ključnega pomena.