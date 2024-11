Poraba energije v EU datacentrih

Evropska poraba energije v podatkovnih centrih naj bi se do konca desetletja potrojila, kar povzroča zaskrbljenost zaradi energetske vzdržnosti ter okoljskih ciljev.

V analizi, ki jo je objavil McKinsey, so poudarjeni predvsem učinki hitrega širjenja umetne inteligence (UI), ki zahteva vedno več računske moči, ter potreba po velikem povečanju energetske infrastrukture, še posebej iz obnovljivih virov.

Trenutna poraba podatkovnih centrov v Evropi znaša okoli 62 teravatnih ur (TWh), do leta 2030 pa naj bi ta narasla na 150 TWh, kar bo pomenilo približno pet odstotkov vse porabljene električne energije na kontinentu.

Da bi podprli takšno rast, bo potrebno dodati okoli 25 gigavatov proizvodnih zmogljivosti, večinoma iz zelenih virov, kar pa predstavlja izziv za panogo podatkovnih centrov, ki se trudi doseči ogljično nevtralnost do leta 2030 ali 2040. Obnovljivi viri energije so postali prednostni vir za podatkovne centre, vendar analitiki opozarjajo, da sedanje metode, kot so nakupi certifikatov obnovljive energije, ne prinašajo zadostnega dolgoročnega učinka na zmanjšanje emisij in redko spodbujajo razvoj novih čistih projektov.

Ena od rešitev za zmanjšanje vpliva UI na okolje je umeščanje podatkovnih centrov v bližino virov čiste energije. To je še posebej učinkovito za naprave, namenjene treningu UI modelov, ki zahtevajo ogromno računske moči, vendar niso odvisne od bližine uporabnikov. Kljub temu pa se bo s prehodom na naloge sklepanja (inference), kjer modeli UI delujejo v realnem času, potreba po nižji zakasnitvi povečala, kar bo zahtevalo bližino podatkovnih centrov mestom.

V prihodnosti McKinsey preučuje dodatne možnosti, kot so zajem ogljika in postavitev manjših modularnih jedrskih reaktorjev. Kljub zanimanju nekaterih ponudnikov oblačnih storitev za jedrsko energijo, komercialna uporaba takih reaktorjev v podatkovnih centrih še ni bila izvedena. Poleg jedrske energije se podatkovni centri zanašajo tudi na dizelske generatorje, gorivne celice in velike baterijske sisteme za zagotavljanje pomožne energije in stabilizacijo pri nihanjih omrežja.