Objavljeno: 1.12.2021 14:10

Pametne ure omogočajo zaznavanje covida

Raziskovalci iz univerze Stanford so objavili raziskavo, v kateri so pokazali, da lahko z analizo podatki s pametnih ur napovedo, ali je oseba okužena s koronavirusom.

Raziskava je sicer zaobjela uporabnike ur Fitbit, Apple Watch in Garmin, do ugotovitev o okuženosti pa so prišli na podatki srčnega utripa in korakov. Pri tem gre predvsem za kombinacijo dvignjenega srčnega utripa takrat, ko sicer ni bilo neke fizične aktivnosti. Natančnost teh ugotovitev sicer ni dovolj visoka, da bi lahko to nadomestilo do sedaj veljavna testiranja, vseeno pa gre za podatek, na podlage katerega bi lahko uporabniki dobili opozorilo, da se testirajo.

V raziskavi je bilo med 3.318 sodelujočimi 84 okuženih, od tega je sistem na okužbo vnaprej opozoril v 67 primerih (80%), povprečno tri dni pred nastopom simptomov. Kot rečeno – premalo, da bi s tem nadomestili redna testiranja, vseeno pa dovolj, da bi lahko šlo za koristni napotek.