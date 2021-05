OVH najavlja načrt za večjo odpornost na napake

Francoski ponudnik storitev v oblaku, ki ga je marca prizadel obsežen požar v njihovih podatkovnih centrih, je nastopil pred javnostjo z novim načrtom za povečevanje odpornosti sistema na napake. Načrt z imenom “Hiper odpornost” (Hyper Resillience) temelji na treh strateških točkah, s katerimi naj bi preprečili izpade delovanja in izgube podatkov, kot so jih bili žal deležni uporabniki OVH po nedavnem požaru.

Spomnimo se, da je bilo zaradi požara v OVH motenih okoli 3,6 milijona spletnih strani in 464.000 domen. Sredi maja je OVH večino storitev uspel povrniti oziroma usposobiti. Trenutno navajajo, da deluje 118.000 od 120.000 storitev, ki jih nudi njihov oblak.

Prva novost, ki jo uvaja OVH je pristop k internemu varnostnemu kopiranju podatkov. Izkazalo se je, da je OVH sicer že doslej imel proceduro izdelave internih varnostnih kopij, ki pa ni bila zadostna. Varnostne kopije niso pokrivale vseh sistemov, prav tako so marsikje varnostne kopije hranili v okviru istega podatkovnega centra oziroma regije. Po novi doktrini naj bi varnostne kopije samodejno izdelovali za vse sisteme in jih hranili v podatkovnih centrih v drugih regijah.

Druga točka nove strategije predvideva olajšano izdelavo varnostnih kopij s strani samih strank. V preteklosti je bilo treba za tako storitev doplačati, po novem bo storitev izdelave varnostnih kopij brezplačna, postopek in lokacijo kopij pa bodo lahko izbirale in nadzirale stranke.

Zadnji korak, ki ga uvaja OVH pa je v samem načinu, kako je zgrajen in povezan posamezni podatkovni center. Veliko težav in zmede je nastalo zaradi neprimerno zasnovanega sistema napajanja celotnega podatkovnega centra. Zelo verjetno je, da sta za nedavni požar krivi dve enoti UPS, ki sta nato sprožile dodatne težave. Dobršen del podatkovnih centrov so morali preventivno izklopiti, ker ni bilo mogoče zagotoviti varnega napajanje strežnikov, ki so bili sicer na varnem.

Po novem naj bi OVH prenovil električno napajanje, zagotovil večjo varnost med posameznimi moduli in celicami, poleg tega pa nameravajo večjo odpornost na napake zagotoviti s programsko upravljanimi infrastrukturnimi storitvami (software definied infrastructure), kjer je lažje izvesti manevre selitve na rezervne lokacije.