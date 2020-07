Odkrit nov izsiljevalski program za Maca

Raziskovalci podjetja Malwarebytes so odkrili nov izsiljevalski virus, ki je specifično prilagojen za okužbo Applovih računalnikov Mac. To je prvi tak virus v zadnjih štirih letih in hkrati šele četrti, ki je namenjen okužbi Macov.

Virus je mogoče najti na ruskih straneh s torrenti, zakamufliran pa je v program Little Snitch. Little Snitch je sicer legitimen program, ki je namenjen spremljanju in filtriranju omrežnega prometa. Virus je nanj »prilepljen« in se sproži ob nameščanju Little Snitcha.

Zanimivo je, da je virus dokaj površno napisan, saj so se raziskovalci morali kar potruditi, da je začel šifrirati datoteke na testnem Macu (potrebno je bilo spreminjati sistemski datum in nekajkrat ponovno zagnati računalnik), ravno tako jim ni uspelo videti okna z navodili za odšifriranje, čeprav so nekateri okuženi uporabniki javili, da so te dobili. Videti je, kot da gre za nekakšno beta različico virusa.

Kakorkoli – tudi če na Macu tovrstni programi redki, so enako nevarni kot na Windows. In edina prava rešitev so ustrezno narejene varnostne kopije, o čemer pišemo v naši posebni tematski številki.