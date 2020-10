Microsoft v Windows 10 za ARM dodaja emulacijo 64-bitnih Intelovih ukazov

Microsoft je podporo strojni opremi, ki temelji na procesorjih ARM, očitno vzel zelo resno. Že kar nekaj časa je na voljo Windows 10 za ARM, ki vključuje tudi emulacijo 32-bitnih ukazov x86, za november pa je napovedana tudi vgradnja emulacije 64-bitnih ukazov x64.

Za Microsoft je bila združljivost s kar najširšim ekosistemom strojne in programske opreme od nekdaj ključna (davno nekoč so denimo poleg IBM PCjev in Macov podpirali tudi CP/M, Atari, Radio Shack TRS-80 in še marsikaj). Kot kaže se to ne bo spremenilo tudi sedaj, ko se na obzorju kažejo časi, ko svet osebnega računalništva morebiti ne bo temeljil le na izključno Intel/AMD arhitekturi. Apple bo ravnokar predstavil svoje računalnike z arhitekturo ARM, ravno tako je že nekaj časa na voljo nekaj Windows prenosnikov, ki temeljijo na procesorjih ARM (največkrat Qualcomm Snapdragon).

Na slednjih teče posebna različica Windows 10 z arhitekturo ARM, na voljo pa je tudi že nekaj malega Windows programske opreme, ki je posebej prevedena za to arhitekturo. Vsi ostali programi Windows, ki jih želimo pognati na takih prenosnikih z Windows 10 ARM morajo teči v emulaciji. Še več, emulacija je bila do sedaj v resnici na voljo le za 32-bitne aplikacije, ki jih je, roko na srce, vedno manj. Novembrska izdaja Windows 10 za tiste, ki so v programu Insider, bo prinesla emulacijo 64-bitnih Windows aplikacij x64. Emulacija seveda velja za programe, ki tečejo v uporabniškem načinu, gonilniki za morebitne naprave morajo biti pisani posebej za arhitekturo ARM64.