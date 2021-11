Microsoft utrjuje temelje za lažje skupinsko sodelovanje

Microsoft je na konferenci Ignite razkril nekaj novosti, s katerimi želijo olajšati vsak dan bolj uporabljeno skupinsko sodelovanje v virtualnih projektnih skupinah. Novosti so povezane z različnimi orodji za pisarniško delo, v prvi vrsti z videkonferenčnim sistemom Teams, toda tudi z drugimi orodji iz družine izdelkov Office.

Prva večja novost je program Mesh for Teams, ki združuje koncepte navidezne in povečane resničnosti z videkonferenčnimi sistemi. Mesh for Teams bo omogočal, da posameznik v sestanku sodeluje s pomočjo svojega animiranega avatarja namesto z video sliko v živo. Poleg tega bo uporaba avatrjev omogočala sodelovanje v povsem virtualnem okolju, ki omogoča nove možnosti rabe in sodelovanja.

Če se komu zdi zadeva podobna zamislim, ki jih je že pred časom predlagal Facebook, se ne moti. Toda za razliko od Facebooka je zamisel manj ambiciozna in potencialno bolj uporabna. Microsoft je mnenja, da uporaba avatarja odpravlja marsikatere zadržke uporabnikov za sodelovanje, predvsem tistih, ki iz različnih razlogov ne želijo deliti slike z drugimi. Avatar pa je menda boljša, bolj vključujoča možnost, kot črn zaslon brez slike uporabnika.

Mesh for Teams bo sprva avatarja animiral zgolj na podlagi govora uporabnika, kar le napol odraža mimiko, ki jo ta uporablja pri govoru. V kasnejši fazi pa načrtujejo zaznavo obraza uporabnika, ki ima sicer uporablja video kamero, a mimiko obraza nato ponovijo na avatarju. S tem zagotavljajo nekakšno “video anonimnost”, ki pa ni izključujoča proti drugim udeležencem sestanka. Mesh for Teams pride na vrsto v začetku leta 2022.

Microsoft Loop pa je nov član družine Office. Gre za orodje, ki je nadaljevanje koncepta Fluid Framewerk in omogoča izdelavo virtualnega projektnega dokumentnega mesta, kjer se shranjujejo vsi dokumenti oziroma deli dokumentov povezani s projektom ali nalogo, ne glede na program s katerimi so narejeni. Poudarek je na skupinskem delu v realnem času, kjer lahko vsakdo sproti opazuje, kaj delajo njegovi sodelavci, pa tudi če so na drugem koncu sveta.

Microsof Loop bo skrbel za prikaz tovrstnega delovnega okolja in sinhronizacijo podatkov med uporabniki. Prve povezave z Loopom bodo narejene s programi Outlook, Teams in OneNote, kasneje pa tudi z vsemi ostalimi programi iz družine Office.

Microsoft je konferenci tudi razkril nekatere uporabne novosti, ki bodo vgrajene v naslednje različice orodij Office in storitev Office.com. Microsoft v ospredje še bolj poriva storitev OneDrive, ki postaja privzeti način za izmenjavo dokumentov.

V okviru tega prihaja nov začetni zaslon Home, ki bo prikazoval trenutno najpomembnejše dokumente, na katerih dela uporabnik ali skupinah. Podobno bo stran My Content prikazala vse uporabnikove dokumente na enem mestu. S tem želijo nekako kompenzirati tipično zmedo, ko se uporabniki lotijo urejati in shranjevati dokumente v imenike, a hitro pozabijo, kam so jih dejansko shranili.

Na istem mestu bodo orodja Office odslej prikazovala seznam najbolj pogostih akcij, ki jih želimo početi z dokumenti, kot so deljenje z drugimi, komentiranje, shranjevanje v obliki PDF in podobno. Na enem mestu bo mogoče tudi ustvariti nove dokumente, ne glede na to, kakšne tipa so. Doslej je bilo treba najprej zagnati specifičen program in tam ustvariti nov dokument.