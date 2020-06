Lenovo pripravlja igričarski telefon Legion

Lenovo se že dolgo časa ukvarja tudi s telefoni, v kratkem pa nameravajo predstaviti igričarski telefon - v seriji Legion.

Legion je sicer njihova oznaka za igričarske računalnike, tako prenosnike kot namizne modele, po spletnih govoricah pa naj bi se pod okriljem te znamke s časom pojavilo tudi več telefonov. V Sloveniji sicer telefonov ne ponujajo več, v preteklosti so bili pri nas prisotni predvsem z nekaterimi cenejšimi modeli, seveda pa so na voljo preko tujih spletnih trgovin.

Prvi telefon Legion naj bi imel zaslon z visoko hitrostjo osveževanja (144 Hz) in pomnilnik DDR5, ni pa znan izbor procesorja in grafičnega čipa, tudi pri ceni lahko zaenkrat le ugibamo. Zadaj bo fotoaparat z 64 MP, gre za Samsungovo tipalo, ki se zadnjih nekaj mesecev pojavlja v kar velikem številu napovedanih telefonov srednjega in višjega ranga (med drugim tudi Xiaomijev Redmi Note 8 Pro, Samsungovem Galaxy S20+, Poco X2, itd). Telefon Legion naj bi podpiral napajanje s kar 90W, čeprav naj bi bil priložen napajalnik z 45W. V promocijskih fotografijah, ki so se že pred časom pojavile v spletu, se pojavlja v ležeči orientaciji, kar glede na igričarsko poslanstvo ne preseneča. Tudi fotoaparat je postavljen bolj na sredini naprave, pa tudi uporabniški vmesnik naj bi imel prilagoditve za tak način dela (torej da se meniji lahko pojavijo na straneh telefona).