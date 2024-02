Lenovo predstavil prenosnik s prozornim zaslonom

Na sejmu MWC 2024 v Barceloni je Lenovo predstavil Project Crystal, prvi prenosnik s transparentnim microLED zaslonom.

Prenosnik Project Crystal, ki je videti, kot iz znanstvenofantastičnega filma, je koncept, ki raziskuje potencial transparentnih microLED ekranov in integracije AI. Osrednja privlačnost tovrstnega prenosnika bi bila deljenje informacij brez potrebe po obračanju zaslona, kar bi na primer omogočilo lažje posredovanje informacij v zdravniških ordinacijah ali na recepcijah hotelov.

Zaslon zaprtega ali izklopljenega prenosnika Project Crystal je videti kot običajno steklo z rahlo rjavkastim odtenkom, medtem ko prižgan doseže svetlost od 1000 do 3000 nitov, kar je več od najnovejših telefonov Samsung Galaxy S24. Vgrajeno kamero na zadnji strani sistema bi s pridom uporabljale aplikacije za obogateno resničnost, kot je identifikacija objektov podobno kot Google Lens, z možnostjo nalaganja diagramov ali shem na objekt. Bi si pa želeli, da produkcijski izdelek, če do njega pride, zamenja tipkovnico, predstavljeni prenosnik ima namreč namesto klasične tipkovnice eno izmed površin, občutljivih za dotik, ki so nam znane s prenosnikov Yoga Book in imajo težave z odzivnostjo.

Project Crystal predstavlja zanimiv vpogled v računalniško prihodnost in tehnologije, ki združujejo digitalni in analogni svet z inovativnimi zasloni in možnostmi uporabe obogatene resničnosti.