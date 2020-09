»KoronaApp« novosti

Koronavirus ne popušča, obramba s pomočjo informacijske tehnologije pa tudi ne - na voljo je slovenska aplikacija za sledenje okuženim za Applov iOS, Apple po novem omogoča sledenje tudi brez aplikacije, svoj lonček pa bo kmalu priložil tudi Google.

Aplikacija #OstaniZdrav, s katero lahko uporabniki pametnih telefonov v Sloveniji poskrbimo za prostovoljno sledenje stikom z morebiti okuženimi lastniki telefonov s to isto aplikacijo, je po novem na voljo tudi za Applove iPhone. Zamuda v primerjavi z androidno aplikacijo, ki jo nekateri uporabljamo že 14 dni, je običajna – Apple si za uvrstitev vsake aplikacije v svojo trgovino AppStore pač vzame čas. Menda ga porabi za to, da podrobno pregleda delovanje aplikacije (včasih vendarle tudi kaj spregleda). Kako aplikacija, ki smo jo v Sloveniji prevzeli od Nemcev, deluje, si lahko preberete na primeru androidne različice, ki smo jo preizkusili v aktualnem Monitorju:

Aplikacijo #OstaniZdrav je do sedaj namestilo okoli 50.000 uporabnikov, kar je približno 2,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije. Zelo verjetno jih je bilo veliko takih, ki jo je namestilo »iz firbca«, nekateri so jo morda večkrat, koliko uporabnikov jo dejansko uporablja, pa ne vemo. Prvotne ocene o uporabnosti tovrstnih aplikacij so omenjale številko 60 odstotkov. Toliko uporabnikov bi moralo uporabljati aplikacijo, če bi želeli, da bo koristna.

Koliko uporabnikov je v aplikacijo že vpisalo uradni pozitivni rezultat testa za Covid? Na ministrstvu za javno upravo so povedali, da podatka o tem, koliko enkratnih kod za vnos rezultata testa (»TAN koda«) so izdali pri NJIZ, nimajo. »Zaradi najvišjega možnega nivoja varovanja zasebnosti namreč teh podatkov ne zbiramo«, so dodali.

***

Na voljo je tudi nova nadgradnja operacijskega sistema iOS (13.7), s katero Apple v telefonih iPhone omogoča sledenje okuženim tudi brez aplikacije. Apple sistemu pravi Exposure Notifications Express (ENE), vanj pa se mora najprej vključiti država, šele nato pa ga lahko vključi in se vanj prijavi tudi v uporabnik. V Sloveniji tako sistem (še?) ne deluje, kot smo z zaslonskimi slikami posneli tudi mi.

***

V septembru se bo Applu s podobno iniciativo pridružil tudi Google, vendar se je bo lotil malce drugače. Predstavil bo namreč generično aplikacijo za sledenje, ki bo na voljo uporabnikom in bo »oblastem omogočala alternativno sledenje morebiti okuženim«, kot so povedali.

Upati je, da bosta Googlov in Applov pristop omogočila, da bo sledenje mogoče na mednarodnem nivoju, ne pa da bo zaprto v lastnem državnem vrtičku, kot je sedaj. Kar bi bilo edino smiselno, če želimo, da bo od tovrstnih aplikacij in sistemov sploh kakšna korist.