Objavljeno: 21.7.2021 12:06

Google opušča Google Bookmarks

Google bo opustil malo znano storitev Google Bookmarks, ta med drugim hrani zvezdice, ki smo jih postavili na zemljevide Google Maps – te bodo ostale.

Google Bookmarks je zelo malo znana storitev, ki nima nobene povezave z zaznamki, ki jih imamo v brskalnikih (torej v Google Chrome). Namenjena je hrambi zaznamkov v aplikacijah tretjih razvijalcev. Torej če razvijamo neko lastno aplikacijo lahko vgradimo v njej povezavo do omenjenih Google Bookmarks za hrambo zaznamkov, njihov prenos in sinhronizacijo. Storitev se uporablja za hrambo zvezdic, ki jih postavljamo po zemljevidu Google Maps, torej za hrambo nam zanimivih lokacij. Pri Googlu so že potrdili, da bodo te zvezdice ostale. Kaj imamo shranjeno v storitvi Google Bookmarks lahko preverimo na naslovu www.google.com/bookmarks.