Fortnite se naj bi po obvozu vrnil na Applove naprave

Apple je pred časom onemogočil posodobitve igre Fortnite na svojih napravah, a bi se lahko vrnil preko oblačne storitve GeForce Now.

Nvidia ponuja GeForce Now za sisteme Windows, Mac, Android in Chrome OS, v kratkem pa se pričakuje podporo tudi za naprave iOS, torej za iPhone in iPad. Apple sicer ne dovoli nameščanje aplikacij mimo App Store, nimajo pa omejitev, kaj lahko poganjamo znotraj brskalnika Safari, kjer bi deloval GeForce Now. Pri GeForce Now se zahtevnejše procesiranje dogaja v oblaku, naša naprava pa skrbi za prikaz slike. Storitev smo preizkusili pred nekaj meseci, so pa pomisleki glede morebitnih zakasnitev, sploh na prenosljivih napravah, povezanih preko brezžičnih omrežij.

Epic, založnik igre Fortnite, se zaradi visokih Applovih provizij (30%) na vseh nakupih, opravljenih preko App Store, pravda z Applom, primer naj bi prišel pred sodišče šele maja, a se lahko vleče tudi več let. Zaenkrat gre sicer za nepotrjene govorice, a vseeno smo mnenja, da bi bil prihod sistema GeForce Now na iOS koristen, saj bi omogočal tudi igranje mnogo drugih iger na teh sistemih. Bojda pa naj bi tudi Microsoft razvijal različico svojega oblačnega sistema (xCloud) za mobilne naprave iOS.