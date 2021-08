Objavljeno: 16.8.2021 11:41

Facebook Messenger uvaja šifriranje za klice

Messenger je že leta 2016 dobil šifriranje »end-to-end«, torej od ene do druge naprave, sedaj pa to uvajajo tudi za glasovne in video klice.

Novost so objavili v zapisu na blogu, poleg tega bomo v aplikaciji opazili nove nastavitve, povezane z izginjajočimi sporočili. Pri Facebooku pravijo, da opažajo povečano zanimanje za klice – uporabniki naredijo na dan kar 150 milijonov video klicev preko Messengerja. Aplikacija WhatsApp, ki je prav tako v lasti Facebooka, ima tako šifriranje že dlje časa, enako velja tudi za konkurenčne aplikacije Zoom, Applov FaceTime in Signal. Že nekaj časa se pojavljajo govorice, da bi lahko Facebook omogočil povezovanje med WhatsApp, Messenger in Instagram, a na kaj takega še čakamo.