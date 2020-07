Bodo tudi PCji z Windows počasi prešli na ARM, tako kot Apple?

Bivši poslovni šef Appla, Francoz Jean-Louis Gassée (nekoč je bil celo kandidat za vrhovnega šefa) v svojem blogu špekulira, da bo po Applovem prehodu na arhitekturo ARM le vprašanje časa, ko se bodo tega lotili tudi proizvajalci PCjev, z resno pomočjo Microsofta.

Po njegovem bo Apple dokazal, da so lahko računalniki (vsi, tudi najmočnejši) s procesorji ARM popolnoma enako hitri kot modeli z vrhunskimi Intelovimi procesorji, le da bodo potrebovali veliko manj energije. Najmočnejši Core i7 v MacBook Pro ima toplotno ovojnico 28 W in se med delom zelo greje, medtem ko je procesor A12Z v iPadu Pro veliko bolj varčen (napajalnik je denimo le 18 vaten), sintetični test GeekBench pa pokaže, da je hitrost obeh približno enaka. Posledično bi naj bilo mogoče s procesorji Ax narediti prenosnike, ki bi bili lažji in tanjši, saj bi imeli manjšo baterijo in ne bi morali odvajati toliko toplote.

Proizvajalci PCjev, kot so Dell, HP in Asus, se naj bi težko sprijaznili s tako superiornimi računalniki, zato Gassée špekulira, da se bodo tudi oni resno lotili izdelave računalnikov s procesorji ARM. In posledično jim bo moral slediti tudi Microsoft, ki sicer ima ARMovsko različico Windows, ne pa tudi (še) množice lastnih programov.

Skratka – Apple in Microsoft naj bi na koncu v praksi pokazala, da je Intelova arhitektura x86 v resnici stara in celo zastarela. Kar pomeni, da bo na ARMovski voz na koncu skočil še Intel, ki je nekoč licenco za procesorje ARM že imel, vendar je oddelek xScale leta 2006 prodal podjetju Marvell.

Zanimivo razmišljanje, videli bomo, ali se bo tudi uresničilo.

Mimogrede, Jean-Louis Gassée je leta 1990 zapustil Apple in ustanovil podjetje Be, ki je razvilo takrat revolucionaren operacijski sistem BeOS in pripadajoči računalnik BeBox. Za trenutek je kazalo, da bo Be kupil prav Apple, ki je v krizi iskal rešitev za takrat že zastareli MacOS, vendar ga je v »finišu« prehitel Steve Jobs s svojim podjetjem Next (ki je imelo pod roko operacijski sistem NexStep oz. OpenStep). S pomočjo slednjega je bil nato razvit Mac OS X. Be je na koncu pristal v rokah PalmSourca, nekaj milijonov pa je dobil še iz poravnave, ko so Microsoft tožili zaradi protimonopolnega obnašanja.

Zanimivo zgodovino podjetja Be si lahko preberete tukaj: