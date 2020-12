Amazonova Panorama v novi stopnji nadzorovanja nadgradi kamere v pametne

Epidemija koronavirusa je odprla vrata za številne tehnike, pripomočke in prakse, ki so se še pred letom dni zdele nedopustni posegi v zasebnost. Tak primer je Amazonova storitev Panorama, ki obstoječe "neumne" kamere spremeni v pametne s strojnim učenjem. To pa omogoča nadzor.

Gre za napravo AWS Panorama Appliance, ki skupaj s programsko opremo AWS Panorama SDK dopolni obstoječe kamere. S sistemom je potem moč spremljati, ali posamezniki nosijo maske, ali je med njimi ustrezna razdalja, koliko ljudi čaka v vrsti itd. Panorama v bistvu avtomatizira nadzor posnetkov, ki bi ga moral početi človek. Gre torej za avtomatično pregledovanje posnetkov in analizo glede na nastavitve in želje upravljavca. Novi SDK pa pomeni, da bodo lahko proizvajalci kamer v prihodnje modele integrirali polno podporo.

Panorama se doda obstoječim IP kameram, nato pa ob ustreznih nastavitvah šteje, meri in preverja, kar želimo. Število strank v prostoru, gibanje v skladišču, odčitavanje črtnih kod in premikanje izdelkov, sledenje defektom pri proizvodnji, premikom na parkiriščih itd. Glavni problem pa je, da lahko sledi tudi ljudem, zaradi česar so izdelek že kritizirale skupine za zaščito zasebnosti. Kot pri večini tehnike, je lahko problematična uporaba, ne tehnika sama.

Amazon je poleg Panorame predstavil še nekaj drugih storitev, med njimi Monitron, Lookout for Equipment in Lookout for Vision.Monitor so majhni poceni senzorji, ki zaznavajo temperature in vibracije ter lahko napovedo odpoved posameznih naprav ali strojev. S tem sta povezana tudi oba Lookouta. Prvi spremlja neobičajno obnašanje opreme, s čimer napove potrebno vzdrževanje, drugi pa išče anomalije in napake v postopkih in izdelkih. Vse poganja Amazonova umetna inteligenca.

