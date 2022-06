Uvodnik: Logistika skozi očala tehnologije

Nekaj dni pred izidom revije, ki jo držite v rokah, sem obiskal t. i. evropski oskrbovalni center enega največjih IKT-gigantov na svetu. Gre za hibridni objekt – skladiščni center in proizvodno okolje v enem. Nahaja se pri naših sosedih, le streljaj od Budimpešte, od koder »zalaga« vso Evropo in širšo regijo (skoraj 50 držav). A bolj kot sama lokacija je pomenljiva »razstava« sodobne tehnologije, ki jo premore in s pridom uporablja. To je nekakšen poligon sodobne logistike.

Da ne gre za tipično skladiščno-proizvodno okolje, priča že več kot 20 »škatel«, ki skrbijo za pokritost s signalom 5G. Objekt namreč za komunikacijo vseh rešitev in naprav uporablja zasebno 5G-omrežje, ki je skoraj nepredušno zaprto navzven. Dostop dovolijo le izjemoma, navadno vzdrževalcem, sicer pa je ta »5G-mehurček« nadpovprečno dobro zavarovan. Saj ne, da bi skladiščni podatki lahko padli v roke nepridipravom, skrbniki pač ne želijo, da bi hekerji prevzeli nadzor nad samovozečimi pametnimi viličarji in avtomatskimi vozički, ki prekladajo blago po skladišču in oskrbujejo proizvodnjo.

