Ne najdem telefona!

Verjetno najvrednejša stvar, ki jo lahko povprečen posameznik izgubi, je pametni telefon. Čeprav so čedalje dražji, zmogljivejši in tudi pomembnejši – navsezadnje prek njih dostopamo do elektronskega bančništva, elektronske pošte in marsikaj odklepamo –, so tatvine čedalje manjši problem. Proizvajalci in operaterji so poskrbeli za kopico možnosti, ki nam pogrešeni telefon v številnih primerih pomagajo spet najti. A večino jih moramo aktivirati vnaprej.

Telefoni, ki so že zdavnaj postali računalniki v malem, postajajo podaljšek našega spomina. Medtem ko se sami težko spomnimo, kje smo bili pred natanko tremi meseci ali tremi leti, telefoni teh težav nimajo. Ob pomoči oblakov ne poznajo le lokacije, temveč verjetno hranijo celo kakšno fotografijo. Obenem telefone uporabljamo kot beležnice in koledarje, za dopisovanje s prijatelji, brskanje po spletu in čedalje pogosteje tudi kot sredstvo za potrjevanje pristnosti. Primitivne (in ranljive) različice dvostopenjske avtentikacije nam pošljejo sms, naprednejše metode imajo posebne aplikacije in generatorje žetonov ali naključnih števil, ki omogočajo prijavo v storitve. S pametnimi telefoni lahko kupujemo prek spleta, poslujemo z državno upravo in uporabljamo e-bančništvo. Postali so naše osebne tajnice, zato je sila neprijetno, če ga izgubimo ali nam ga ukradejo. A dogaja se tudi to.

