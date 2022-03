Ducat finančnih inovacij za naslednjo petletko

Fintech industrija spreminja izkušnjo uporabnikov pri opravljanju vsakodnevnih finančnih poslov. A preobrazba finančnih storitev se je šele dobro začela.

Sodobna tehnologija se je šele v zadnjem desetletju dodobra lotila finančne industrije in jo dvignila na novo raven. Fintech podjetja odraščajo in postajajo resni igralci na trgu finančnih storitev. Pojavlja se resen dvom, ali bomo ljudje čez desetletje sploh še potrebovali (in uporabljali) banke. To so ključni fintech trendi, ki bodo preoblikovali panogo financ v prihodnje.

Zakup člankov