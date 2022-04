Združenje za prenosljivost podatkov v oblaku

Vodilna podjetja na področju podatkovne analitike so predstavila novo iniciativo in združenje Data Cloud Alliance, ki obljublja lažji dostop ter prenosljivost podatkov med različnimi shrambami podatkov v oblaku. Cilj je predvsem olajšati digitalno transformacijo v podjetjih, ki tipično narekuje hiter in enostaven dostop do različnih podatkovnih virov.

Združenje Data Cloud Alliance je nastalo na pobudo družb Google Cloud, Confluent, Databricks, Dataiku, Deloitte, Elastic, Fivetran, MongoDB, Neo4j, Redis in Starburst. Glavni cilj združenja je skupni podatkovni model, zasnovan na odprtih standardih in združljivih procesih obdelave podatkov. S tem želijo olajšati in pospešiti uporabo podatkovne analitike, obdelave podatkov z umetno inteligenco in upravljanja podatkov, ne glede na podatkovni vir in oblak v katerem se posamezni podatki nahajajo.

Materialni cilj združenja bo nov nabor vmesnikov API, ki bodo omogočali enoten dostop, pa tudi prenosljivost podatkov med različnimi storitvami v oblaku, pa tudi lokalno nameščeno infrastrukturo. Hkrati naj bi zmanjšali tveganja, ki izhajaj z upravljanjem življenjskega cikla podatkov, zahtev za zaščito zasebnosti in zaščito pred izgubo podatkov. Trenutno še ni določeno, kdaj bodo na voljo prvi standardi, toda glede na nabor zbranih podjetij lahko najbrž že kmalu pričakujemo prve otipljive rezultate.