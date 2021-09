Objavljeno: 20.9.2021 13:39

Za 70% prihodkov AppStore stoji manj kot 10% uporabnikov

Zaradi sodnega spora med Applom in Epic Games je na dan prišlo kar nekaj zanimivih podrobnosti o Applovem poslovanju.

Najbolj zanimive so podrobnosti okoli prodaje aplikacij preko trgovine App Store. Kar 70% vseh prihodkov, ki jih ustvari App Store, pride z naslova iger, večino tega pa preko nakupov znotraj aplikacij, torej »in-app purchase«. Še več, 70% tega zapravi manj kot 10% uporabnikov. Velika večina, čez 80% uporabnikov, ne prispeva ničesar, torej sploh ne opravljajo nakupov, enak je tudi odstotek aplikacij, ki so brezplačne (a imajo seveda možnost nakupa virtualnih dobrin znotraj aplikacije oziroma igre).

Zanimiva je tudi podrobnost iz leta 2017, kjer omenjajo, da je krivulja presenetljivo strma. Kar 50% vseh prihodkov namreč ustvari pol procenta uporabnikov, ki v enem četrtletju porabijo čez 450 dolarjev, torej skoraj dva tisoč dolarjev na leto. »Srednji« zapravljivci (tisti, ki v četrtletju zapravijo med 15 in 450 dolarji) so takrat prinesli 41,5 % odstotkov prihodkov, »majhni«, ki pa so porabili manj kot 15 dolarjev na četrtletje, pa 4,9%.