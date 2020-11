Xbox Series X in S naj bi bili najuspešnejši doslej

Microsoft je oznanil, da je začetek prodaje novih Xbox Series X in S najuspešnejši doslej – konkretnih številk pri tem sicer niso objavili.

Phil Spencer, vodja oddelka za Xbox, je novico objavil na Twitterju, po njegovi besedah so prodali več konzol Xbox v več državah kot pri kateremkoli začetku prodaje doslej. Marsikje naj bi bile povsem razprodane – to se letos dogaja z različnimi igričarskimi napravami, podobno je doletelo tudi Nvidio pri novih grafičnih karticah GeForce. Zanimivo, da je prodaja novih konzol hkrati stekla v 37 državah – pri prejšnjem modelu, torej Xbox One, je v prvem valu prodaje bilo le 13 držav. Takrat so ob začetku prodali milijon enot, kar pomeni, da se novi konzoli res dobro prodajata. Trenutna situacija s koronavirusom je bo tem sicer dvorezni meč – po eni strani je letos več povpraševanja po igrah, po drugih pa je veliko trgovin zaprtih, težave so tudi pri dobavi oziroma logističnih verigah.