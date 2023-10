Windows 12 želi tudi tržni delež operacijskega sistema Chrome OS

Microsoft pripravlja spletno usmerjeno različico operacijskega sistema Windows, ki naj bi poskrbela za konec prevlade Googlovega sistema Chrome OS v izobraževalnem sektorju.

V Redmondu so tekmeca Googlovemu operacijskemu sistemu Chrome OS pred časom že napovedali, a Windows 10X nikoli ni doživel komercialne predstavitve. Oblikovanje ekipe z imenom Windows and Web Experience ter vrsta oglasov za zaposlitev strokovnjakov s področja oblačnih storitev in odjemalcev zanje kažejo na to, da tehnološki velikan tokrat misli resno. Namigi iz Microsofta nakazujejo, da bi nova generacija operacijskega sistema Windows lahko prišla na trg leta 2024. Osrednja zvezda prenove bi bila lebdeča opravilna vrstica z integracijo umetne inteligence, ki bo pri projektu ključna. Tako sistem kot priloženi spletni brskalnik Edge bosta s pomočjo naprednega strojnega učenja razumela spletne vsebine in uporabniške vzorce.

Microsoft si močno želi pridobiti pomemben del izobraževalnega sektorja, ki ga trenutno zaseda Chrome OS. Čeprav so prejšnji poskusi, kot je Windows 10X (kasneje Windows 11 SE), morda spodleteli, imajo v Redmondu upanje, da bo Windows 12 označil novo dobo inovativne moči. Spletno osredotočena različica operacijskega sistema seveda ne bo zamenjala namizne verzije, ampak jo bo s sodobno, modularno zasnovo zgolj dopolnila.