Windows 11 je skoraj dobil dinamična ozadja za namizje

V Windows 11 smo dobili precej radikalnosti novosti, ki vizualno spreminjajo pravila, ki so skoraj tri desetletja definirala Windows. Začetni meni se je z leve premaknil na sredino, njegova vsebina se je močno spremenila. Microsoft pa se je poigraval še z eno idejo, ki naposled ni ugledala luči sveta. Ozadja za namizje bi lahko bila animirana.

Da smo to izvedeli, je zaslužen nekdanji oblikovalec v Microsoftu Sergey Kisselev, ki je pokazal te zamisli. Dinamična ozadja bi imela animacijo, ki bi bila sicer zelo počasna in umirjena, a vendarle ne bi bila statična. Kisselev je nekaj primerov tudi razkril in na prvi pogled ne delujejo preveč moteči.

Po prvotnem načrtu bi se morali znajti v verziji Windows 11 23H2, a jih naposled ni bilo. Ali se bodo kdaj vrnili, Kisselev ne ve. Funkcionalnost obstaja in je nared, Microsoft bi jo moral le še vključiti.

WindowsCentral