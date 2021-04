Virtualni sprehod po podatkovnem centru

Microsoft je predstavil virtualno predstavitev Microsoft Virtual Datacenter Experience, ki prinaša vpogled v delovanje tipičnega Microsoftovega podatkovnega centra. Na ta način nazorno razkrivajo širši javnosti, kako je organizirana ponudba storitev v oblaku. Tudi za poznavalce je dobrodošla izkušnja, saj prikazuje nekatere elemente najboljše prakse za upravljanje podatkovnih centrov in storitev v oblaku.

Obiskovalcem omogoča podrobno spoznavanje delovanja podatkovnega centra, vključno z informacijami o skupnem ogljičnem odtisu Microsofta, obnovljivi energiji, ki poganja podatkovne centre, strojni in programski opremi, ki skrbi za varnost podatkov, pa tudi nekaterih obstoječih in prihodnjih inovacijah, kot so vodno hlajenje, vodikove celice za rezervno napajanje. Predstavljen je celo projekt Natick, s katerim je Microsoft uporabil hlajenje z morsko vodo, po tem, ko so strežniško opremo v posebni kapsuli za več mesecev postavili na morsko dno.

Microsoft trenutno upravlja več kot 200 podatkovnih centrov v 34 državah po svetu, ki so povezani z več kot 265.000 km zemeljskih, podmorskih in mestnih optičnih povezav. Številka stalno raste, saj načrtuje, da bo v letošnjem letu dodal nove podatkovne centre v najmanj 10 državah. Znani so tudi načrti za strateško širitev v bližnji prihodnosti, saj Microsoft načrtuje, da bo vsako leto zgradil med 50 in 100 novih podatkovnih centrov. Samo za varnost delovanja svojih podatkovnih centrov Microsoft letno nameni več kot 1 milijardo USD.

