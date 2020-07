Velika Britanija se je dokončno odpovedala telekomunikacijski opremi Huawei

Poročali smo že, da se Velika Britanija odloča, ali bo sprejela razlago ZDA, da so omrežja, ki jih vzdržuje strojna in programska oprema kitajskega podjetja Huawei nevarna in slednjo dokončno prepovedala. Včerajšnja odločitev britanske vlade je to dejansko uzakonila.

Britanski mobilni operaterji bodo morali iz mobilnih omrežij do leta 2027 odstraniti vso Huaweievo opremo. Do sedaj je veljala januarska odločitev, da je treba opremo Huawei odstraniti le iz centralnega dela omrežij, na perifernih delih pa je bil delež njihove opreme omejen na 35 %.

Britanski politiki so se za spremembo zakonodaje odločili zaradi ameriških sankcij, ki Huaweiu prepoveduje sodelovanje s proizvajalci integriranih vezij, ki uporabljajo kakršnokoli ameriško tehnologijo ali intelektualno lastnino. Huawei je s tem ostal bolj ali manj brez možnosti izdelave svojih lastnih čipov (procesorjev, itd.). Paradoksalno je Velika Britanija prav to dejstvo uporabila kot razlog za odstranitev - Huaweieva oprema naj bi bila zaradi vgradnje čipov zunanjih proizvajalcev sedaj manj varna.

Britanski minister za digitalne tehnologije, Oliver Dowden, je poslancem povedal, da bo skupni strošek implementacije te odločitve okoli dve milijardi funtov, in da bo polna implementacija omrežja 5G zato zamudila za dve do tri leta. Omrežje 5G je sicer v Veliki Britaniji na voljo v ducat mestih, vendar je pokritost minimalna.

Nekateri politiki so se zavzemali, da bi država Huaweievo opremo odstranila še hitreje, vendar sta operaterja Vodafone in BT opozarjala, da bi to v praksi pripeljalo do občasnih izklopov delov mobilnega omrežja, saj obstoječa Huaweieva oprema trenutno poganja tudi kar nekaj omrežij 2G, 3G in 4G.

Ne čudi, da so se takoj oglasili predstavniki podjetja Nokia in poudarili, da imajo znanje in zmogljivosti, da kar najhitreje nadomestijo odstranjeno opremo Huawei… Tudi ameriški zunanji minister Pompeo je izrazil zadovoljstvo in poudaril, da se je Velika Britanija pridružila rastočemu spisku držav, ki so se odločile za svoja omrežja uporabljati le varno telekomunikacijsko opremo. Na tem spisku se bo najverjetneje prav kmalu znašla tudi Slovenija.

Verjetno lahko kmalu pričakujemo nadaljevanje zgodbe, saj potekajo tudi pogovori o prepovedi opreme Huawei, ki naj bi v Veliki Britaniji poganjala optična omrežja. Država ima namreč sprejeto agendo, ki naj bi do leta 2025 gigabitni internet pripeljalo v vsako gospodinjstvo. BT je za slednje že naročil opremo ameriškega proizvajalca Adtran. Za vsak primer…

BBC