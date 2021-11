V prihajanju: Red Hat Enterprise Linux 9

Red Hat je najavil novo različico svojega glavnega operacijskega sistema Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9, ki prinaša številne novosti na področju varnosti in upravljanja delovanja, a hkrati ohranja enaka orodja za upravljanje in avtomatizacijo, kar lahko močno olajša uporabo in implementacijo v praksi.

Nova različica, ki je trenutno v beta fazi preizkušanja, prinaša nove indikatorje, ki omogočajo lažjo diagnostiko težav in spremljanje hitrosti delovanja sistema prek spletne konzole. Obenem prinaša novo zmožnost za nadgrajevanje jedra brez izpadov delovanja. Prihaja tudi lažji postopek za pripravo diskovnih sliko operacijskega sistema, vse skupaj s ciljem, da bo operacijski sistem lažje uporabljati v praksi, zlasti tam, kjer se tovrstne posege avtomatizira.

Čeprav ima RHEL 9 svoje mesto v različnih okoljih, od podatkovnega centra, do namizja, je veliko novosti takih, ki operacijskemu sistemu odpira nove priložnosti na obrobju oblaka (edge computing). RHEL ima po novem možnost lažjega prilagajanja specifičnim vlogam in tipom naprav. Tu uporablja koncept kontejnerjev, kjer lahko določimo celo vloge, kot so “micro” in “minimal”, kar omogoča optimalno rabo na napravah na obrobju.

Med drugim povečuje nivoje varnosti in omogoča storitve za združljivost s pomembnimi standardi, kot so HIPAA, PCI-DSS in OpenSSL3. Med drugim podpira avtentikacijo s pomočjo pametnih kartic tudi ob porabi spletne konzole.