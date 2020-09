V Fortnite prihajajo koncerti

Objavljeno: 9.9.2020 16:08

Epic je danes napovedal serijo koncertov, ki bodo trajali tri tedne, vsi pa se bodo odvijali v igri Fortnite.

Koncerti bodo predvajani v živo iz studia v Los Angelesu, zgrajenega prav za predvajanje preko spleta oziroma v spletnih igrah. Prvi koncert bo že čez nekaj dni, dvanajstega septembra, šlo bo za glasbenika Dominic Fike. Po načrtih založnika Epic bi postal Fortnite enostavno ena izmed postojank na koncertnih turnejah. V okviru tega so že aprila predstavili otok party royale, torej kraj v igri brez spopadov, namenjen druženju.

Po njihovih besedah je že na milijone uporabnikov obiskalo omenjeni otok in dogodke na njem. Seveda so ti digitalni koncerti tudi posebej zanimivi v času koronavirusa, ko so pravi koncerti bolj ali manj prepovedani. V prihodnje pa načrtujejo tudi dogodke s podporo virtualni resničnosti, seveda za uporabnike, ki imajo kakšna izmed teh očal.