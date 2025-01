Umetna inteligenca prihaja v varnostne kamere

Umetna inteligenca v varnostnih kamerah sicer ni novost, toda najnovejši dosežki na tem področju nudijo več kot doslej in to v izdelkih, ki so primerni tako za profesionalno, kot osebno rabo.

Podjetje Xthings je tako na sjemu CES predstavilo novo linijo domačih varnostnih kamer Ulticam, ki temeljijo na tehnologiji robnega računalništva (edge AI). Med njimi izstopa model Ulticam IQ Floodlight, ki združuje napredno umetno inteligenco z vgrajeno osvetlitvijo za izboljšano varnost doma.

Robna tehnologija AI omogoča, da kamera samostojno, brez potrebe po povezavi z oddaljenimi podatkovnimi centri, prepoznava ljudi, obraze in vozila. To prinaša hitrejšo in natančnejšo obdelavo podatkov ter večjo varnost in zasebnost uporabnikov. Poleg tega kamere ponujajo brezplačno shranjevanje posnetkov v oblaku za zadnjih sedem dni in ne zahtevajo naročnin za uporabo funkcij, ki jih poganja umetna inteligenca.

Serija Ulticam IQ vključuje modele IQ in IQ Floodlight, ki sta odporna na vremenske vplive in zagotavljata zanesljivo delovanje na prostem v vseh pogojih, podnevi in ponoči. Opremljena sta z Quad HD ločljivostjo QHD (v Q2 2025 je napovedana različica s 4K Ultra HD), vgrajenim pomnilnikom z 8 GB, ki ga je mogoče razširiti do 128 GB s karticam SDi, ter dvoslojnim shranjevanjem posnetkov. Model IQ ima integrirano osnovno osvetlitev, medtem ko IQ Floodlight vključuje dve močni reflektorski luči in omogoča barvni nočni vid. Ob zaznavi gibanja se osvetlitev samodejno aktivira, kar odvrne morebitne vsiljivce in izboljša vidljivost.

Uporabniki lahko prek aplikacije U Home v realnem času prejemajo obvestila, spremljajo dogajanje v živo, uporabljajo dvosmerno avdio komunikacijo in iščejo po posnetkih. Kamere omogočajo tudi štiri prilagodljive cone za zaznavanje gibanja, kar zmanjšuje lažne alarme. Poleg tega so zasnovane tako, da se s posodobitvami programske opreme prek spleta njihove funkcionalnosti z umetno inteligenco sčasoma še izboljšujejo.

Cene v ZDA se gibljejo od 170 do 200 dolarjev za osnovni model, ter od 200 do 240 dolarjev za model z reflektorji. Razlika v ceni posameznega modela je odvisna predvsem od uporabljenega vmesnika, saj si lahko poleg modelov z Wi-Fi omislimo tudi kamere z vgrajenim vmesnikom LTE.