Umetna inteligenca bo korenito spremenila način razvoja programskih rešitev

V prihodnjih letih bo generativna umetna inteligenca (GenAI) korenito preoblikovala in nadgradila vloge in zahteve v inženiringu programske opreme. Po poročilu raziskovalnega podjetja Gartner bo kar 80 % inženirjev programske opreme moralo nadgraditi svoje znanje, da bodo lahko izkoristili potencial, ki ga prinaša razvoj umetne inteligence. Kljub nekaterim napovedim, da bi umetna inteligenca lahko zmanjšala potrebo po človeških inženirjih ali jih celo nadomestila, pa bo človeška ustvarjalnost in strokovno znanje ostalo ključno za razvoj inovativnih in zapletenih programskih rešitev.

V poročilu Gartner navaja tri glavne faze, skozi katere bo umetna inteligenca vplivala na vlogo inženirjev. V kratkoročnem obdobju bo AI izboljšala produktivnost inženirjev z optimizacijo obstoječih delovnih procesov. Predvsem bo to koristilo bolj izkušenim razvijalcem, saj bo umetna inteligenca avtomatizirala rutinska opravila in omogočila hitrejše razvijanje programske opreme. V srednjeročnem obdobju bo prišlo do razvoja AI agentov, ki bodo prevzeli še več nalog inženirjev. V tem obdobju bo večina kode, ki jo uporabljamo v programih, ustvarjena z AI orodji, kar bo zahtevalo prilagoditev inženirjev na nov način dela, ki vključuje usmerjanje umetne inteligence s pomočjo naravnega jezika in obdelave informacij.

Dolgotrajno pa bo umetna inteligenca presegla obstoječe meje in ustvarila povsem nove poklice, vključno s tako imenovanimi AI inženirji. Ti strokovnjaki bodo morali obvladati kombinacijo veščin s področij programske opreme, podatkovne znanosti in umetne inteligence. V prihodnosti bo povpraševanje po teh profilih močno naraslo, saj bo vedno več organizacij potrebovalo napredne rešitve, ki jih bo omogočila umetna inteligenca. Po Gartnerjevi raziskavi, opravljeni konec leta 2023 med ameriškimi in britanskimi organizacijami, je 56 % vodij inženiringa programske opreme ocenilo, da je inženir za umetno inteligenco in strojno učenje (ML) najpomembnejša vloga za leto 2024, medtem ko je največja vrzel v znanju zaznana prav pri uporabi umetne inteligence v aplikacijah.

Da bi podprli te inženirje, bo večina organizacij morala vlagati v razvojne platforme za umetno inteligenco. Te platforme bodo omogočile bolj učinkovito izgradnjo rešitev na osnovi AI ter njihovo integracijo v poslovne sisteme. To pa bo zahtevalo tudi izboljšanje znanja na področju podatkovnega in platformskega inženiringa, saj bo za vzpostavitev in vzdrževanje AI rešitev potrebno sprejeti procese in orodja, ki omogočajo stalno integracijo in razvoj AI podsistemov.