Tudi najnovejši Huaweiev HarmonyOS je še vedno – Android

Že vse od prve uveljavitve ameriških »sankcij« proti podjetju Huawei, od predstavnikov le tega poslušamo, da bo podjetje za svoje telefone razvilo lasten operacijski sistem, imenovan HarmonyOS. Razvijali naj bi ga že od leta 2017, nazadnje pa so sporočili, da naj bi ga na telefonih ugledali še letos. Toda, kot poroča Ars Technica, v resnici bo to še vedno – Android.

Huawei je dokončno spoznal, da mora svojo prihodnost utemeljiti na strojni in programski opremi, ki ne temelji na ameriškem znanju, sicer ga predvsem na zahodnih tržiščih enostavno ne bo več. HarmonyOS (oz. HongmengOS, kot je znan na Kitajskem) naj bi zatorej nadomestil Android, na katerih trenutno temeljijo Huaweievi telefoni. Android je sicer odprtokodni projekt, vanj pa kodo prispevajo tudi drugi, ne samo Google (omenimo le jedro Linux, datotečne sisteme F2FS in Ext4 file, Libc in Libc++, Java, OpenGL in Vulkan, OpenSSL, Webkit…), zato ima Huawei vso pravico ga uporabljati še naprej. Ne sme pa uporabljati Googlovih lastnih aplikacij in storitev kot so Google Play, Gmail, Google Photos, Google Maps, itd.

In vendar Huawei že nekaj let zatrjuje in »grozi«, da se bodo v primeru nedogovora z ameriškimi oblastmi preusmerili na »lasten operacijski sistem« – HarmonyOS. Še več, ta operacijski sistem naj bi bil boljši in »hitrejši« od Androida in celo od MacOS, kot so leta 2019 zatrjevali predstavniki podjetja. Istega leta so v vodstvu podjetja celo zatrjevali, da bo HarmonyOS pripravljen že v nekaj mesecih, »vendar bi raje ostali na Androidu, če se da skleniti pošten dogovor«. In vendar je HarmonyOS na koncu pristal le na nekaterih televizorjih Honor (to je bila še do nedavnega ena izmed blagovnih znamk podjetja Huawei), šele letos pa naj bi ga menda »čisto zares« predstavili tudi na telefonih.

Vendar, kot so raziskali pri portalu Ars Technica, izdelava novega mobilnega operacijskega sistema, tudi če so na voljo milijarde, nikakor ni mačji kašelj (spomnimo se le operacijskega sistema Windows Phone/Windows 10 Mobile, ki ga pri življenju ni uspelo obdržati tudi podjetju z veliko več denarja in še posebej več izkušenj s področja operacijskih sistemov). HarmonyOS 2.0, ki je trenutno menda v različici »beta« in naj bi se na telefonih pojavil »še letos«, je namreč čisto navadna veja (fork) operacijskega sistema Android 10. Le da se Huaweievi predstavniki tega nekako sramujejo in ga v svojih promocijskih zapisih označujejo kot popolnoma samostojen projekt. Pri Ars Technici HarmonyOS po tej plati enačijo z Amazonovo androidno vejo FireOS, ki trenutno še temelji na Androidu 9.

Novinar Ars Technice se je pri Huaweu prijavil kot razvijalec (v ta namen je moral podjetju poslati sliko svojega potnega lista, pregled le tega pa je trajal dva dni) in si namestil razvijalsko orodje, nato pa pregledal, kako naj bi izgledal novi HarmonyOS (mimogrede, Google nas med razvijalce sprejme takoj in namestitev orodij omogoča celo anonimno). Ugotovil je, da je »emulacija« razvojnega sistema kar nekakšna pretočen storitev, ki do razvijalcev prenaša sliko in zvok nekega telefona iz neke telefonske farme, predvsem pa, da je »HarmonyOS« na las enak obstoječemu Androidu (oz. preobleki EMUI), ki je nameščen na obstoječih telefonih Huawei. Le (skoraj) vse besede in besedne zveze, ki kakorkoli omenjajo Android, so z nekakšnim »poišči in zamenjaj« zamenjane v HarmonyOS. Seveda na telefonu/razvojnem orodju delujejo vse aplikacije za Android, med njimi tudi tiste, ki pregledajo na kakšnem sistemu tečejo. In prav vse javijo, da tečejo na Androidu 10. Še več, sistemske storitve, ki tečejo na telefonu, imajo imena kot so »Android Services Library«, »Android Shared Library«, »com.Android.systemui.overlay« in podobno.

Pri Ars Technici še pišejo, da je razvojna dokumentacija, ki jo prejme razvijalec, polna pomembnih besed (super virtual device, Distributed Virtual Bus, Distributed Data Management, Distributed Task Scheduling), konkretnega pa je v njej bore malo. Format za zagonske datoteke je sicer iz .APK spremenjen v .APP, vendar je spremenjena le datotečna končnica. Še vedno gre za datoteke ZIP, v njih pa je androidna programska koda, na kateri brez težav delujejo tudi orodja za razbiranje kode (decompile).

Zaključek, ki sledi, je očiten – gre le za poskus ustvarjanja nove blagovne znamke, najverjetneje za kitajsko domače tržišče. Še več – za kitajske oblasti. Leta 2019 je namreč Kitajska sprejela predpis, da morajo vse veje oblasti osebne računalnike v treh letih preseliti na lasten operacijski sistem Kylin in NeoKylin, ki sta v resnici Linux distribuciji, videti kot Windows XP. Če je odprtokodni Linux za kitajske oblasti dovolj »domač«, bo na telefonih morda dovolj domač tudi »popolnoma nov, boljši in hitrejši« – HarmonyOS.

Predstavniki Huaweia so se na pisanje Ars Technice že odzvali, vendar le na kratko, češ, da tisti, ki primerjajo odprtokodni Android in HarmonyOS, ne razumejo sistema odprtokodnosti.

ARS Technica