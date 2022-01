TikTok je novi kralj interneta

Že desetletja smo vajeni, da je najbolj obiskana spletna stran v internetu iskalnih Google.com. Nič več – po novem je najbolj obiskani spletni cilj video aplikacija Tik Tok.

Podjetje Cloudflare, ki obiskanost strani ocenjuje s svojim orodjem Cloudflare Radar, je ugotovilo, da je Tik Tok (ki je sicer mobilna aplikacija, vendar ima tudi svoj spletni portal) Google prvič prehitel v februarju, marcu in juniju, od avgusta naprej pa redno zaseda prvo mesto. Lani, denimo, je bil prvi še Google, sledili pa so mu TikTok, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft in Netflix.

Priljubljenost TikToka je najverjetneje tako zelo zrasla zaradi svetovnih »lockdownov« in časa, ki so ga zato imeli na razpolago spletni uporabniki. Sama mobilna aplikacija je bila do julija letos prenesena kar tri milijarde krat. TikTok ima trenutno milijardo aktivnih uporabnikov, številka pa še raste. Na kitajskem je na voljo »sestrska« aplikacija Douyin, ki zaradi zahtev kitajske države po cenzuri teče na ločenem omrežju.

Spomnimo – bivši ameriški predsednik Trump je TikTok v ZDA skorajda uspel prepovedati. Menda zaradi varnostno zaskrbljujočega zbiranja in profiliranja osebnih podatkov uporabnikov omrežja.

BBC