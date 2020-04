Tesla pripravlja ventilatorje iz avtomobilskih delov

Elon Musk je delil posnetek, na katerem inženirji Tesle kažejo razvoj ventilatorjev, kjer se trudijo uporabiti čim več delov, sicer namenjenih njihovim avtomobilom.

Musk je sicer že prejšnji mesec govoril o proizvodnji ventilatorjev, a je ugotovil, da je bolj smotrno enostavno kupiti ventilatorje z lastnim denarjem – tako je Kaliforniji podaril tisoč ventilatorjev, kasneje pa še New Yorku. Zdravstveni sistem v ZDA je sicer slabo razvit, saj so zvezne države večinoma prepuščene same sebi in za nakup določene opreme tekmujejo med seboj.

Sicer dvomimo, da bo lahko Tesla dovolj hitro vzpostavila kakšno resno proizvodnjo ventilatorjev, gre pa za zanimiv pogled v razvoj teh naprav.

zZbDg24dfN0