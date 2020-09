Star televizor leto in pol povzročal mrežne izpade

V vasi Aberhosan (v Walesu) je vsako jutro ob sedmih zjutraj prišlo do izpada spletnih povezav. Po letu in pol raziskovanja so inženirji ponudnika telekomunikacijskih storitev le našli krivca – star televizor, ki ga je vaščan vedno prižgal ob jutranji kavi.

Ponudnik storitev je sicer zamenjal vse telekomunikacijske kable po vasi, kar seveda ni pomagalo. S pomočjo spektralne analize električnega hrupa so le prišli do omenjenega televizorja, ki je zaradi impulznega šuma onesposobil mrežno opremo.