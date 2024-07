Spremenite gesla! Hekerji so na spletu objavili datoteko s skoraj desetimi milijardami ukradenih gesel.

Na priljubljenem hekerskem forumu je bila objavljena datoteka, v kateri je skoraj 10 milijard edinstvenih gesel.

V nedavnem incidentu je prišlo do največjega razkritja gesel doslej. Ogromna datoteka, poimenovana rockyou2024.txt, ki je bila objavljena na priljubljenem hekerskem forumu, vsebuje skoraj 10 milijard ukradenih gesel. Gesla iz datoteke so preverili raziskovalci iz Cybernews in ugotovili, da vključuje kombinacijo starih in novih podatkovnih vdorov.

Gesla v objavljeni datoteki so v obliki navadnega besedila, kar pomeni, da lahko hekerji z uporabo teh podatkov enostavno izvajajo najrazličnejše napade, kot sta tehniki credential stuffing in brute-force. Ti napadi omogočajo neavtoriziran dostop do različnih spletnih računov uporabnikov, ki uporabljajo gesla, vključena v nabor podatkov.

Posledice tega razkritja so lahko hude, saj uporabniki, ki pogosto uporabljajo enaka gesla na različnih spletnih mestih, tvegajo, da bo njihov dostop do občutljivih računov ogrožen. Dogodek ponovno poudarja pomen uporabe močnih, edinstvenih gesel za vse spletne račune in uporabo dvostopenjske avtentikacije za dodatno varnost, če jo spletno mesto omogoča. Priporočljivo je, da vsi prizadeti uporabniki takoj spremenijo svoja gesla, še posebej za pomembne finančne in osebne aplikacije, ter pri tem uporabijo kombinacijo velikih in malih črk, številk ter posebnih znakov, da ustvarijo močnejša gesla.