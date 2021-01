SpaceX-ov satelitski internet tudi v Veliki Britaniji

Pisali smo že o satelitskem internetnem dostopu podjetja SpaceX. Tokrat je podjetje dobilo odobritev za delovanje tudi v Veliki Britaniji, prve uporabnike pa so že priklopili.

Beta program (imenovan »Better than nothing beta«) že nekaj mesecev obratuje v ZDA, predvsem v bolj odročnih krajih, novembra pa so dobili odobritev s strani britanskega regulatorja Ofcom. Uporabniki zakupijo povezovalno opremo, satelitsko anteno in modem, kar velja dobrih 500 evrov, mesečna naročnina pa znaša dobrih sto evrov. Hitrosti prenosa v beta programu se naj bi gibale med 50 in 150 Mb/s. Tak dostop je namenjen uporabnikom na podeželju, ki nimajo drugih možnosti, vsaj ne s primerljivimi hitrostmi. Nekateri uporabniki v ZDA poročajo o hitrostih tudi čez 200 Mb/s.

SpaceX je doslej v nizko orbito izstrelil že skoraj tisoč satelitov, v dolgoročnih načrtih pa imajo kar 42.000 satelitov.

