Sony predstavil električni avto Afeela

Sony in Honda sta na sejmu CES 2025 razkrila podrobnosti o svojem skupnem projektu, električnem vozilu Afeela.

Prvi električni avto japonskega tehnološkega velikana, ki bo na voljo v dveh različicah, Afeela 1 Origin z začetno ceno 89.900 USD in Afeela 1 Signature za 102.900 USD, bo imel doseg slabih 500 kilometrov, podporo za Teslino mrežo hitrih polnilnic in samo eno barvno možnost – črno. Vozilo vključuje številne napredne tehnologije, vključno z zasloni po celotni širini armaturne plošče, štiridesetimi senzorji in kamerami za pomoč pri polavtonomni vožnji ter integracijo razširjene resničnosti. V nakupno ceno je pri obeh modelih vključena triletna naročnina na različne funkcije, kot sta sistem Level 2+ za pomoč vozniku in AI-asistent.

Za zdaj so prednaročila odprta le za prebivalce Kalifornije, pri čemer je potrebna povratna varščina v višini 200 USD. Prve dostave modela Signature se pričakujejo leta 2026, medtem ko bo različica Origin na voljo šele leta 2027.