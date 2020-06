Sledenje kontaktom je v iOS že na voljo

Apple je že pred nekaj tedni objavil novo različico sistema iOS z vključeno možnostjo sledenja kontaktom.

Funkcionalnost sicer deluje le, če namestimo kako izmed aplikacij za sledenje kontaktov. V sistemu pa jo lahko tudi po namestitvi take aplikacije ugasnemo. Novost najdemo v meniju Settings, pod Privacy v zavihku Health. Pri nas take aplikacije še ni, kar nekaj držav pa že ponuja tovrstne aplikacije. V preteklosti smo sicer že pisali o raznih težavah, denimo avstralske aplikacije, ki več tednov enostavno ni beležila oziroma javljala podatkov. Nam najbližji uporabniki tega so Italijani z aplikacijo Immuni.